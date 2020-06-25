Собянин рассказал, каким образом проголосует по поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/ebb989c8-b705-11ea-9afb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение проголосовать по поправкам в Конституцию онлайн.

Он рассказал, что сначала хотел прийти на избирательный участок, но позже решил, что воспользуется онлайн-голосованием.

Но так как я, вы видите, активно всё равно бываю и в больницах, и в кафе, и в торговых центрах, и на улице, то есть меня обвинить в том, что я боюсь прийти на избирательный участок, невозможно, поэтому я решил прийти в Общественную палату и проголосовать в электронном виде. Почему? Потому что хочу сам это оттестировать, — рассказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

Градоначальник напомнил, что дистанционный формат голосования выбрало более миллиона жителей столицы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что проголосовал по поправкам в Конституцию по пути на работу. Он отдал свой голос в электронной форме. Песков подчеркнул, что решил две задачи: проверил работу системы электронного голосования и проголосовал.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии было перенесено на 1 июля. Проголосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетене есть только два варианта ответа: «Да» и «Нет».

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев напомнил, что поправки в Основной закон расширяют участие парламента в формировании правительства РФ, что впоследствии повлияет на развитие принципа разделения властей. Он подчеркнул, что этот принцип является главным признаком демократического государства. Медведев напомнил, что правительство назначалось по предложению президента, после чего выбирали главу кабмина. Если поправки будут приняты, то процедура претерпит изменения.