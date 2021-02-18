Собянин: пандемия идёт на спад

https://static.news.ru/photo/0a901058-727a-11eb-85f4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система здравоохранения Москвы выдержала экстремальную нагрузку во время первой и второй волны коронавируса, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Он отметил, что пандемия идёт на спад.

Хотя впереди ещё много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку. И не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования, — сообщил мэр на своём сайте.

Он отметил, что закупленные несколько лет назад томографы в период пандемии спасли тысячи жизней, позволив обеспечить раннюю диагностику ковидной пневмонии. Своевременное лечение получили тысячи заболевших.

Собянин рассказал, что в планах у столичных властей на 2020–2023 годы оснастить городские больницы и поликлиники ещё шестью тысячами единиц оборудования — ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и многим другим.

Как ранее писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус становится слабее. Он назвал условие, которое, по его мнению, способствует соответствующему процессу.