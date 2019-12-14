https://static.news.ru/photo/7bade554-1f46-11ea-91e6-fa163e074e61_660.jpg Радий Хабиров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 70% магазинов в Башкирии убрали из продажи снюс после отравления школьника в Стерлитамаке.

Из торговых точек, где эта отрава продавалась в пятницу, — к субботе около 70% магазинов добровольно убрали её с прилавков. Итоги субботних и воскресных проверок объявлю завтра на селекторе, — написал во «ВКонтакте» глава региона Радий Хабиров.

Некурительный табак стал продаваться в России в начале 2000-х годов, а в декабре 2005-го был запрещён. Тем не менее, несмотря на запрет, похожие смеси по-прежнему продаются в России. В них нет табака, но большое количество никотина.

Как ранее писал NEWS.ru, владельцев торговых точек, где несовершеннолетним продают снюс (смеси табака), необходимо штрафовать на внушительные суммы. Такое предложение озвучили участники круглого стола в Общероссийском народном фронте.