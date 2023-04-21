Снегоход отрезал ногу мужчине в Свердловской области

Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

В городе Верхняя Пышма на улице Машиностроителей Свердловской области на 64-летнего мужчину во время прогулки с собакой наехал водитель снегохода, передает портал «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру. В результате пострадавший потерял голень левой ноги и получил перелом правой большой берцовой кости. Мужчина обратился в прокуратуру, так как считает, что наезд был совершен намеренно.

Очевидцы утверждают, что отрезанная нога отлетела на 15 метров. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Водитель управлял снегоходом, причем совершал на нем небезопасные для окружающих маневры. Тем самым он создавал реальную угрозу безопасности жизни и здоровья граждан. Он нарушал общепризнанные нормы и правила поведения, пренебрегая ценностью и неприкосновенностью личности, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

21 апреля рабочему оторвало руку по локоть в результате взрыва на горнодобывающей фабрике АО «ГМК «Дальполиметалл» в городе Дальнегорске в Приморском крае. Мужчина оказался рядом с агрегатом в цеху пульпонасосной станции, который взорвался. Рабочего доставили в реанимацию, где ему экстренно провели операцию и спасли жизнь. Сейчас он уже переведен в обычную палату.