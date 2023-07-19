«Снарядный и кадровый голод»: военкор о ситуации на Донецком направлении Военкор Котенок сообщил о снарядном и кадровом голоде на Донецком направлении

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

На Донецком направлении в зоне проведения спецоперации ВС РФ наблюдается снарядный голод, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, на этом же участке линии боевого соприкосновения есть проблемы с укомплектованностью подразделений.

Присутствует снарядный и кадровый голод, — рассказал журналист.

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины не прекращают попыток прощупать российскую оборону со стороны Первомайского, Красногоровки, Каменки и Крутой Балки. В то же время изменений на линии фронта нет.

Во вторник, 18 июля, Юрий Котенок также обратил внимание на проблемы с выплатой боевых участникам спецоперации из состава подразделений, действующих на Донецком направлении.

Ранее губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские военные нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов ВСУ. Объект, расположенный в населенном пункте Львово, был полностью уничтожен.

Как уточнил Сальдо, склад обеспечивал топливом все украинские войска, дислоцированные на правом берегу Днепра. По его словам, уничтожение инфраструктуры ВСУ является одной из ключевых задач спецоперации по демилитаризации Украины.