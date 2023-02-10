В Харькове, Днепропетровске и Запорожье прогремели взрывы Klymenko Time: в Харькове, Днепропетровске и Запорожье прозвучали взрывы

Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

В Днепропетровске, Запорожье и Харькове 10 февраля были слышны взрывы, сообщает украинское издание Klymenko Time. Ранее стало известно, что в нескольких регионах на востоке Украины объявлена воздушная тревога.

Местные власти позднее подтвердили, что в Харькове прогремело около десяти взрывов, в результате чего были повреждены объекты критической инфраструктуры. В своем Telegram-канале глава региональной военной администрации Олег Синегубов отметил, что на местах взрывов работают экстренные службы. Кроме того, по словам очевидцев, в городе наблюдаются перебои с электричеством. Похожая ситуация, по информации Klymenko Time, складывается и в Запорожье.

Ранее секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев заявил, что на территории подконтрольной Украине части населенного пункта повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что к этому привели прежде прогремевшие взрывы. По словам Куртева, в течение часа было зафиксировано 17 ударов.

Воздушная тревога была объявлена утром в Киеве и ряде областей Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал в Киеве, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР.