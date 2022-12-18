Смертельное ДТП произошло в Оренбургской области МВД: четыре человека погибли в ДТП с фурой в Оренбургской области

Фото: mvdmedia.ru

Четыре человека погибли в результате ДТП на автотрассе Самара — Большая Черниговка — Республика Казахстан в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе МВД. В Telegram-канале правоохранительных органов уточняется, что легковой автомобиль Skoda столкнулся с фурой Scania. Погибли три пассажира и водитель легкового авто. Еще одного пассажира госпитализировали.

В результате столкновения водитель легкого автомобиля и трое его пассажиров 25, 29 и 34 лет скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Еще один пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии в Б. Черниговка Самарской области. 37-летней водитель большегруза от госпитализации отказался, — сказано в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства аварии. РЕН ТВ публикует кадры с места происшествия.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области кот стал причиной ДТП, в котором пострадали люди. Трех человек доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

До этого стало известно о ДТП с участием скорой помощи в Нижнем Тагиле. В нее врезался легковой автомобиль, в котором ехали подростки. Машину они угнали и устроили аварию, скрываясь от полиции. В результате погибли пять человек — водитель и три пассажира легковой машины, а также фельдшер. Еще два человека пострадали.