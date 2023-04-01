Складские помещения загорелись в Сочи

Фото: МЧС Кубани

В поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи загорелись складские помещения на площади в 200 квадратных метров, сообщили в Telegram-канале главка МЧС по Краснодарскому краю. К тушению пожара привлекли 17 спасателей и задействовали четыре единицы техники. Локализовать пожар и ликвидировать открытое горение удалось примерно за час. Сведений о пострадавших не поступало.

В 11:16 1 апреля 2023 года диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу: город Сочи, Лазаревский район, улица Гайдара. <...> В 12:05 локализация пожара на общей площади 250 квадратных метров. В 12:25 ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС Кубани.

Сообщается, что возгорание произошло в неэксплуатируемом здании. Местные жители опубликовали видео с пожаром в соцсетях. На кадрах виден огромный столб дыма, поднимающийся в небо.

Неделю назад в Омске произошел пожар на складе по производству пластика. Площадь возгорания составляла 3,5 тысячи квадратных метров. С огнем боролись 96 спасателей, задействовали 26 единиц техники. На ликвидацию пламени ушло больше 12 часов. Никто не пострадал.

27 марта пожар вспыхнул в районе Минского автомобильного завода (МАЗ) в Белоруссии. Очевидцы утверждали, что перед возгоранием было слышно несколько хлопков. В тот же день в соцсетях сообщали о пожаре на заводе «Минскжелезобетон», но эта информация не подтвердилась.