СК возбудил дело после гибели подростка в реке Барнаула

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 15-летнего подростка в реке Обь в Барнауле, пишет KP.RU со ссылкой на ведомство. По версии правоохранителей, школьник утонул, поплыв за мячом.

Согласно имеющимся данным, трагедия случилась вечером в среду, 25 июня, когда компания подростков решила отдохнуть на необорудованном месте на берегу реки. Несовершеннолетние играли в волейбол и плавали, но в какой-то момент мяч отнесло течением воды. Один из юношей бросился за ним, но утонул на глубине.

На место происшествия выезжали спасатели, сотрудники полиции и медики скорой помощи. Тело подростка удалось достать из воды спустя час после начала поисков. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Городские власти также отметили, что из-за сложной паводковой обстановки открытие местного муниципального пляжа не представляется возможным. Сейчас на территории установлены знаки о запрете на купание.

Ранее в поселке Вырица в Ленинградской области ребенок утонул в бассейне, пока родители отдыхали после бани. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть от утопления. Оказалось, что трое взрослых и двое детей были на территории дачи. Дети купались в бассейне на улице с нарукавниками и надувным кругом.