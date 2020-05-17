СК проверяет сообщение о невыплатах смоленским медработникам

https://static.news.ru/photo/7e15576c-9838-11ea-8825-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет начал проверку сообщения о невыплате денег медицинским работникам инфекционного госпиталя в Смоленской области.

Обращение персонала врачей появилось накануне в Сети. Медики жаловались на невыплату в полном объёме зарплаты за апрель.

Пресс-служба СК сообщает, что проверка проводится по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

В настоящее время Следственный комитет проверяет факты невыплат денежных средств в нескольких регионах РФ, среди которых Ульяновская, Нижегородская области, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия.

Правительство РФ также выделило очередной транш на сумму более 22,4 млрд рублей регионам на выплаты медицинским работникам, которые сражаются с коронавирусом. Субъекты обязаны совершить выплаты за май.

Кроме того, Высший совет «Единой России» намерен проследить за выплатами надбавок медикам, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами. По словам председателя высшего совета ЕР Бориса Грызлова, из разных регионов РФ в партию поступают сигналы о проблемах с этими выплатами, писал NEWS.ru.