СК проверяет сообщение о невыплатах смоленским медработникам

Следственный комитет начал проверку сообщения о невыплате денег медицинским работникам инфекционного госпиталя в Смоленской области.
Обращение персонала врачей появилось накануне в Сети. Медики жаловались на невыплату в полном объёме зарплаты за апрель.
Пресс-служба СК сообщает, что проверка проводится по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».
В настоящее время Следственный комитет проверяет факты невыплат денежных средств в нескольких регионах РФ, среди которых Ульяновская, Нижегородская области, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия.
Правительство РФ также выделило очередной транш на сумму более 22,4 млрд рублей регионам на выплаты медицинским работникам, которые сражаются с коронавирусом. Субъекты обязаны совершить выплаты за май.
Кроме того, Высший совет «Единой России» намерен проследить за выплатами надбавок медикам, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами. По словам председателя высшего совета ЕР Бориса Грызлова, из разных регионов РФ в партию поступают сигналы о проблемах с этими выплатами, писал NEWS.ru.
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