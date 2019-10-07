https://static.news.ru/photo/9c1c108e-e901-11e9-8e5c-fa163e074e61_660.jpg Кимберлитовая трубка «Мир» Фото: Wikimedia

Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела по факту гибели шахтёров на руднике «Мир» в Якутии в 2017 году. Силовики предъявили обвинения в нарушении правил безопасности при ведении горных работ начальнику объекта Алексею Бурксеру и бывшему и.о. главного инженера предприятия Александру Манну.

По данным следствия, в июле 2017 года в пределах границ опасных зон рудника появились признаки прорыва воды. При этом и начальник, и инженер знали об аварийной ситуации, но не остановили работу предприятия. Это привело к гибели восьми шахтёров.

В отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн — воспрепятствовать расследованию, сообщается на сайте республиканского СУ СКР.

Ранее News.ru писал, что одно из первых и крупнейших месторождений алмазов на территории Якутии — кимберлитовая трубка «Мир» — может получить вторую жизнь. Компания АЛРОСА не исключила возможности возобновления работ на предприятии.