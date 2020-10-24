Синоптики прогнозируют приход оттепели в Якутию

https://static.news.ru/photo/8a6d5bbc-15fc-11eb-adcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: alrosa. ru/Global Look Press

25–26 октября в северной части Якутии ожидается оттепель до минус 9 градусов. Такой прогноз даёт региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

В субботу, 24 октября, в столице республики Якутске отмечается мягкая погода. Температура воздуха не опускается ниже минус 5 градусов. Западный ветер дует со скоростью 3–8 метров в секунду.

Данные якутского УГМС на 25 и 26 октября свидетельствуют о небольших снежных осадках, они возможны на всей территории республики. На арктическом побережье региона ожидается порывистый ветер до 28 метров в секунду, возможна метель. Оттепель не затронет северо-восточный участок региона, где будет холоднее всего — до минус 31 градуса ночью.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в северных регионах России наблюдается превышение средних климатических норм. На востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке температура выше нормы на 10–15 градусов, по словам специалиста.

NEWS.ru сообщал, что октябрь в Центральной России может стать самым тёплым за всё время регулярных метеонаблюдений.