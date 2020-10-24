Синоптики прогнозируют приход оттепели в Якутию

25–26 октября в северной части Якутии ожидается оттепель до минус 9 градусов. Такой прогноз даёт региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
В субботу, 24 октября, в столице республики Якутске отмечается мягкая погода. Температура воздуха не опускается ниже минус 5 градусов. Западный ветер дует со скоростью 3–8 метров в секунду.
Данные якутского УГМС на 25 и 26 октября
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в северных регионах России наблюдается превышение средних климатических норм. На востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке температура выше нормы на 10–15 градусов, по словам специалиста.
NEWS.ru сообщал, что октябрь в Центральной России может стать самым тёплым за всё время регулярных метеонаблюдений.