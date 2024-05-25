Силы ПВО уничтожили ракету «Нептун» и 29 снарядов Vampire над Белгородом МО: силы ПВО уничтожили над Белгородом ракету «Нептун» и 29 снарядов Vampire

Фото: МО РФ

Противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов Vampire уничтожили средства ПВО над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны. Там уточнили, что попытка была пресечена около 22:30 мск.

Около 22:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением противокорабельной ракеты (ПКР) «Нептун» и реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО одна ПКР «Нептун» и 29 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» уничтожены над Белгородской областью, — отметили в ведомстве.

Ранее в результате двух обстрелов ВСУ территории Белгорода и Белгородской области погибли четыре мирных жителя. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что двенадцать человек ранены, включая 8-летнего мальчика. Состояние всех пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести.

До этого Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли поселок Октябрьский из РСЗО. Погибшие мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, пресс-служба Минобороны России информировала, что средства противовоздушной обороны уничтожили 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО «Вампир» и «Ольха» по Белгороду. По данным ведомства, атака была пресечена 12 мая, с 19:50 до 20:40 мск.