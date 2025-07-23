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23 июля 2025 в 12:21

Силы ПВО не позволили украинскому «Нептуну» долететь до России

Силы ПВО сбили одну ракету «Нептун» и 256 беспилотников ВСУ за сутки

Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили одну ракету большой дальности «Нептун», сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Также, по информации ведомства, были ликвидированы шесть управляемых бомб и более 250 дронов ВСУ.

Средства ПВО сбили за сутки шесть управляемых бомб, ракету «Нептун» и 256 беспилотников самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки БПЛА, пунктам управления дронами дальнего действия, а также складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения. Всего с начала проведения спецоперации Россией уничтожены свыше 71 тысячи украинских беспилотников, 622 ЗРК, 24,3 тысячи танков и 664 самолета.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 23 июля уничтожили 33 дрона ВСУ. 12 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Тульской области, 11 – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Нижегородской области. Еще два дрона были сбиты над Брянской областью и по одному — над Курской и Калужской областями.

До этого расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Центр» успешно поразил полевые укрепления ВСУ, что обеспечило продвижение российских подразделений. Расчет получил координаты целей, занял огневую позицию и выполнил залп термобарическими снарядами на расстояние свыше 20 километров.

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