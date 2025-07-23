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Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 07:27

Беспилотники ВСУ массово атаковали шесть регионов России

Силы ПВО сбили над Россией 33 украинских беспилотника в ночь на 23 июля

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Силы ПВО в ночь на 23 июля уничтожили более 30 украинских беспилотников в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись шесть регионов страны, в том числе Ростовская и Курская области.

В течение прошедшей ночи в период с 23:40 мск 22 июля до 07:00 мск 23 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Так, 12 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Тульской области, 11 – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Нижегородской области. Еще два дрона были сбиты над Брянской областью и по одному — над Курской и Калужской областями.

Ранее три человека получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Новочеркасск. Как заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, две женщины в момент налета находились на улице. Также в больницу с осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии был доставлен мужчина.

До этого стало известно, что обломки сбитого беспилотника ВСУ упали возле кинопарка «Москино» в Новой Москве. Фрагмент дрона нашли в 500 метрах от съемочной площадки в зоопарке «Планета обезьян». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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