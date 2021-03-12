Силовики задержали замглавы правительства Ставрополья

https://static.news.ru/photo/dbeb2564-8736-11ea-965f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы правительства Ставропольского края Александра Золотарева. Его подозревают во взяточничестве, сообщили в местном СК.

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере, — говорится в сообщении на сайте комитета.

По информации следствия, чиновник набрал взяток более чем на 60 млн рублей. Силовики считают, что в декабре 2017 года Золотарев вступил в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким и получил в качестве взятки 2,5 млн рублей от представителя компании при реализации государственного контракта по строительству нового корпуса местной больницы.

В 2018 году они получили от представителя того де юрлица взятку в размере свыше 15,5 млн рублей за покровительство при строительстве лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера. В 2019 году они снова получили взятку от представителя той же компании за покровительство при постройке лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера в Ставрополе.

Сегодня по поручению следователя СУСК России по Ставропольскому краю Золотарев был задержан в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться, — подчёркивается в заявлении.

В ближайшее время СК собирается направить в суд ходатайство об избрании в качестве меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что в Екатеринбурге сотрудники полиции устроили погоню за нарушителем ПДД и смогли остановить его, только прострелив шины. За рулём автомобиля сидел 19-летний местный житель по имени Денис.

По его словам, погоня началась, когда он возвращался в Екатеринбург из Берёзовска, куда ездил к своей девушке. Ему удавалось избегать дорог, которые перекрывали сотрудники ГИБДД, уворачиваться от шипов, и пока за ним гнались только три-четыре машины ГИБДД, он ещё «пытался найти, где можно смотаться». Потеряв надежду скрыться от преследования, молодой человек «просто докатывал бензин».