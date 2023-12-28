Сильный ветер оставил без света тысячи человек в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Локальные отключения в энергосетях произошли в городах и районах Дагестана из-за сильного ветра, сообщает Министерство энергетики и тарифов региона. В Махачкале сорвало крышу, которая упала на линии электропередачи. Это привело к обесточиванию части потребителей, запитанных от подстанции «Стекловолокно». А в Буйнакске, по данным Telegram-канала Mash Gor, без электричества остались 15 тысяч человек.

Дагестанские энергетики перешли на особый режим работы. Из-за сильного ветра в городах и районах республики зафиксированы локальные отключения в энергосетях, — говорится в сообщении Министерства энергетики и тарифов Дагестана.

Аварийно-восстановительными работами занимаются 25 бригад энергетиков. Это 75 человек и 25 единиц техники. Работает оперативный штаб.

В конце прошлой недели шквалистый ветер повалил более 80 деревьев и повредил крыши свыше 10 жилых домов в Сочи. Зафиксированы локальные повреждения инженерных сетей. Одно из упавших деревьев придавило мужчину на улице 60-летия ВЛКСМ. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Тогда сильный ветер также привел к массовым отключениям электроэнергии в Дагестане. Всего без света в республике остались 127 тысяч потребителей.