Жители Дагестана остались без света из-за сильного ветра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный ветер привел к массовым отключениям электроэнергии в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального Минэнерго. Всего без света в республике остались 127 тысяч потребителей.

Шквалистый ветер до 25 м/с привел к массовым отключениям энергоснабжения в Дагестане. По состоянию на 18:00 без электричества остаются более 127 тысяч потребителей в 57 населенных пунктах, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в аварийно-восстановительных работах участвуют 30 бригад — 89 человек и 31 единица спецтехники. Энергетики в Дагестане из-за шквалистого ветра перешли на особый режим работы. Отмечается, что обстановка находится на постоянном контроле правительства региона и руководства ГУ МЧС России по республике.

Ранее стало известно, что все трассы и почти все канатные дороги закрыты на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна». Это произошло из-за мощного шторма, обрушившегося на Сочи.

Отмечается, что на «Розе Хутор» работает только одна канатная дорога, и то в разгрузочном режиме. Туристы толпятся в очередях и жалуются на плохую видимость. При этом на «Красной Поляне» закрыты все трассы, подъемники и канатные дороги. Действуют только зоны развлечения, например, ферма северных оленей.