Сибирский ученый разработал инновационное кадило В Институте катализа СО РАН разработали долговечное церковное кадило

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Ученый из Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Александр Куликов разработал каталитическое кадило, которое может работать очень долго. Как сообщили в организации, вместо дыма в устройстве образуется только аромат ладана и тепло.

Отмечается, что инновационное кадило работает на основе каталитической горелки. Для функционирования церковному гаджету необходима газовая смесь из пропана-бутана и воздуха, баллон с ней вставляется в нижнюю часть гаджета.

Когда в эжектор поступает смесь пропана-бутана и воздуха, то эта струя расползается внутри него. Там так называемые турбинки завихряют смесь в противоположные стороны. Газовоздушная смесь должна равномерно распределиться и поступить на сеточки, – объяснил Куликов.

Он добавил, что кадило потребляет очень мало газа, поэтому от одной заправки может работать очень долго.

Ранее сообщалось, что в Русской православной церкви разработали проект документа, который регламентирует практику изгнания бесов. Согласно ему, обряды экзорцизма могут проводить только епископы и священники на безвозмездной основе, при этом им сначала необходимо ознакомиться с основами психиатрии, чтобы уметь вычислять симулянтов.

В РПЦ подчеркнули, что регламент необходим из-за того, что при совершении обряда иногда допускаются злоупотребления, а «болящие подвергаются унижению или психологическому насилию». В Церкви особенно выделяют то, что экзорцизм нельзя применять для лечения расстройств психики.