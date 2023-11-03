Штурмовики ВС РФ поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Экипажи штурмовиков Су-25СМ группировки войск «Центр» поразили опорный пункт и районы скопления живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что после пуска ракет летчики выполнили маневр: выпустили тепловые ловушки и сменили траекторию полета, чтобы не стать мишенью для ракет с инфракрасной головкой самонаведения.

Выполняя условия полетного задания на предельно малой высоте не более 25 метров, огибая рельеф местности ударная группа истребителей-штурмовиков приблизилось на дистанцию применения подвесного вооружения. После наведения на цель летчики выполнили прием кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты с задиранием носа самолета выше горизонта, произведя пуски 122-миллиметровых неуправляемых ракет С-13 по опорному пункту и району скопления живой силы и техники противника, — подчеркнули представители МО.

Ранее российская артиллерия уничтожила на Донецком направлении пункт управления украинскими дронами в районе Резниковки. По словам начальника пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьева, бойцы ВС РФ ликвидировали склад с боеприпасами ВСУ, после чего штурмовая и армейская авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия также поразили пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки.

До этого российские военнослужащие сорвали три попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины в районе Угледара и северо-западнее Приютного. По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, в результате были уничтожены автомобильная техника и живая сила противника.