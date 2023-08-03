SHOT: пенсионерка из Хабаровска подожгла библиотеку, приняв ее за военкомат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что жительница Хабаровска подожгла библиотеку, спутав ее с военкоматом. Инцидент произошел поздним вечером в среду, 2 августа.

74-летняя пенсионерка пришла к жилому дому по улице Серышева, где находился пункт отбора на военную службу. Сначала женщина долго разговаривала с кем-то по телефону, а затем бросила бутылку с горючей смесью в окно здания и хотела уйти.

Очевидцы помогли потушить пожар, вызвали экстренные службы и полицию. На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили два бутылки из-под водки, в которых находилась горючая жидкость, а также два отрезка ткани и коробок спичек.

Через некоторое время пенсионерку задержали. От полиции она узнала, что подожгла филиал Центральной библиотеки Хабаровска, а не военкомат. По данному факту в отношении жительницы города возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Женщине грозит до пяти лет тюремного заключения.

За последние дни в России начали массово поджигать военкоматы. Недавно 62-летняя пенсионерка была задержана за попытку поджога пункта отбора на военную службу в Казани по требованию «сотрудников ФСБ». Тогда же стало известно, что 76-летний мужчина пытался поджечь военкомат в Северодвинске.