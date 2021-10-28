Ученики Подмосковья вернутся в школу после нерабочих дней

Школьники Подмосковья уже 8 ноября вернутся в школу, чтобы продолжать обучение в очном формате. Перевод учащихся на дистанционный формат пока не планируется, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Об этом пишет «360»

На сегодня планы однозначные: по окончании каникул, в первый день, 8 ноября, дети должны пойти в школу. Всё это время мы внимательно будем смотреть за динамикой. Школы мы готовим к тому, чтобы начать вторую четверть. Других планов у нас нет, — отрезал Воробьёв.

С 28 октября по 7 ноября школьники и воспитанники детских садов Подмосковья находятся на каникулах. Однако в дошкольных учебных заведениях открыли специальные дежурные группы для родителей, у которых некому присмотреть за ребёнком в рабочее время. На дистанционное обучение перевели студентов подмосковных колледжей и вузов.

Ранее Воробьёв сообщил, что в Московской области после 8 ноября «с большой долей вероятности» могут ввести QR-коды для посещения ресторанов и сферы услуг.