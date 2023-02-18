Изрезанной школьнице в Химках подарили хомячка В Химках изрезанная одноклассницей девочка вернулась домой

Девочку, изрезанную одноклассницей в лицее в Химках, выписали из больницы, сообщила в своем Telegram-канале детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова. По случаю выписки пятиклассница получила в подарок от главы города хомяка, которого захотела назвать Дусей. Девочку госпитализировали после того, как одноклассница нанесла ей ножевые ранения в ходе конфликта, произошедшего в лицее 7 февраля.

Наш маленький герой - Соня уже дома. Еще одна мечта осуществилась… Теперь все самое плохое позади! - написала уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

После нападения изрезанную девочку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, как сообщал подмосковный Минздрав. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовные дела о покушении на убийство и халатности должностных лиц.

Классная руководительница девочек после инцидента была уволена. Родители учеников опасались, что учительницу могут привлечь к уголовной ответственности, и провели у школы массовый сход. Родители собирали подписи в защиту педагога, полагая, что ей может грозить тюремный срок. После этого в СК сообщили, что сообщения о возможном обвинении учительницы в халатности не соответствуют действительности.