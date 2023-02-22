Шестеро детей в Дагестане отравились угарным газом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане шестеро детей попали в больницу в результате отравления угарным газом, передает РЕН ТВ. По информации телеканала, в общей сложности в ЧП пострадали семь человек. Инцидент произошел в городе Буйнакск.

Предварительный диагноз — отравление угарным газом, — рассказал журналистам информированный источник.

Других сведений о состоянии пострадавших телеканал не приводит.

Ранее мать и двое маленьких детей умерли от отравления угарным газом в бане в поселке Сурское Ульяновской области. По предварительной информации, причиной ЧП стали нарушения при эксплуатации печного отопления.

Женщину с семилетним сыном и четырехлетней дочерью доставили в больницу с отравлением вечером 18 февраля. Врачи пытались спасти семью, но все трое скончались.

До этого в Чечне в результате отравления угарным газом из-за неисправного газового проточного водонагревателя погибла 14-летняя девочка.