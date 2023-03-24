«Сгорит дотла»: под Екатеринбургом горит научно-производственный комплекс В Арамиле Свердловской области загорелся научно-производственный комплекс

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Арамиль Свердловской области загорелся научно-производственный комплекс, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Площадь возгорания составляет 3000 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших нет.

В 10:23 на пульт пожарной охраны города Арамиль поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной, — сообщили в МЧС.

В настоящее время на месте случившегося работают 49 пожарных. К борьбе с огнем также привлекли 16 единиц специальной техники. Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью.

Как сообщил порталу E1.ru очевидец, здание может сгореть дотла. По его словам, сейчас на месте ЧП слышны хлопки и взрывы. Черные клубы дыма видно за несколько километров.

На арамильском заводе опровергли информацию о возгорании на их территории, сообщив, что пожар произошел в цеху холдинга ВМП, который является крупным производителем лакокрасочных материалов.

Ранее в Ярославле загорелось трехэтажное административное здание моторного завода. По данным экстренных служб, пожар произошел из-за возгорания трансформаторного масла. Из здания спасли семь человек, еще 218 эвакуировала администрация.