Семья из Подмосковья усыновила девятерых сирот из Донбасса

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Жители Подмосковья Татьяна и Дмитрий взяли опеку над девятью сиротами из Донбасса, все они приходятся друг другу родными братьями и сестрами. Маленьких беженцев встретили на вокзале их новые приемные родители и заместитель министра социального развития Подмосковья Дарья Романова, пишет «360».

Мы все очень рады, что у нас приемная семья принимает самое большое количество ребят, которые остались без попечения родителей. Они братья и сестры между собой, — похвасталась Романова.

На данный момент в Подмосковье прибыли всего семь детей, они попали в регион из Курска, куда ранее были эвакуированы с территории ДНР. Две самые младшие сестренки находились в разных детских домах, однако уже вечером они встретятся со своими братьями и новыми родителями в подмосковных Люберцах.

Сегодня все как раз увидятся, а кто-то даже впервые. Очень рады, что наши ребята воссоединяются, встречаются, — резюмировала Романова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство сделает всё для поддержки детей Донбасса, оставшихся без родителей. По его словам, это будет означать и помощь с поиском семей для сирот.