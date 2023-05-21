Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ Гладков: под обстрел ВСУ попал один из населенных пунктов в Волоконовском районе

Фото: МО Украины

Под обстрел ВСУ попал один из населенных пунктов в Волоконовском районе Белгородской области, написал в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет. По его сведениям, без света остаются село Тишанка и хутор Шаховка.

Под обстрел ВСУ попал один из населенных пунктов в Волоконовском районе. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, частично без света остаются село Тишанка и хутор Шаховка. В ближайшее время бригады электриков приступят к восстановительным работам, — написал он.

Гладков ранее сообщил, что украинские военные обстреляли села Тишанка и Новая Таволжанка Белгородской области. По его словам, в Тишанке снаряд упал возле офиса местного семейного врача, в здании были выбиты стекла. Пострадавших нет.

В Новой Таволжанке осколки от снаряда нанесли повреждения двум частным домам, добавил белгородский губернатор. По его словам, были посечены кровли, фасады и заборы. Пострадавших там также нет, отметил Гладков.

По словам белгородского губернатора, 20 мая по 15 населенным пунктам Белгородской области было выпущено более 100 снарядов, в том числе артиллерийские и минометные, а также ракеты РСЗО. Он подчеркнул, что один человек получил минно-взрывную травму правой ноги, его госпитализировали. Глава региона отметил, что теперь будет регулярно публиковать дайджест обстрелов за сутки.