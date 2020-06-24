Самолёт, названный именем Мусы Джалиля, совершил первый рейс

https://static.news.ru/photo/11700660-b648-11ea-a9f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот тнв/youtube.com

«Аэрофлот» назвал свой самолёт в честь татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Воздушное судно совершило первый рейс по маршруту Москва — Казань.

Как сообщает РИА Новости, к авиакомпании обратилось руководство Татарстана с предложением рассмотреть возможность присвоить имя известного татарского поэта Мусы Джалиля одному из воздушных судов. В республике считают, что это необходимо в целях сохранения исторической памяти, а также в рамках объявленных Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года 100-летия образования Автономной Татарской ССР. В декабре 2019 года правление «Аэрофлота» приняло решение о присвоении имени Джалиля одному из воздушных судов авиакомпании — Airbus A320.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил авиакомпанию, Минтранс, а также помощника президента Игоря Леветина.

Сегодня, как 75 лет назад, провели парад победителей. Очень важно, что в этот день этот самолёт прибыл сюда (в Казань. — NEWS.ru), — цитирует его агентство.

Отмечается, что все пассажиры первого рейса получили в подарок от республики сборник стихов Мусы Джалиля «Моабитская тетрадь».

Муса Джалиль – советский татарский поэт и журналист, военный корреспондент, Герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии. Воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, попал в плен. В созданном немцами легионе «Идель-Урал» вступил в подпольную группу и устраивал побеги военнопленных. Джалиль и большинство членов его подпольной группы были раскрыты и арестованы. В концлагере продолжал писать стихи, им было написано минимум 125 стихотворений, которые после войны были переданы его сокамерником на родину и изданы. Казнён в Берлине в августе 1944 года.

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