Самолет в небе над Петербургом попал в нештатную ситуацию У летевшего в Петербург самолета разгерметизировался салон

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На борту самолета Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс из Москвы в Петербург, произошла разгерметизация салона, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам пассажиров, пилот не объяснил причину резкого снижения, а кислородные маски долго не выпадали.

Толпа из туалетов побежала, стюардессы всех пристегивали, мы резко вниз полетели. Маски не выпадали, стюардессы тоже паниковали, еще и самолет трясло, — вспоминают летевшие рейсом пассажиры.

Ранее самолет Airbus, летевший из Москвы в Денпасар (Индонезия), совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за отказа двигателя. Экипаж запросил аварийную посадку. При приземлении самолет встретили экстренные службы.

До этого пассажиры авиакомпании Red Wings на сутки застряли в сочинском аэропорту, так как их рейс в Ереван перенесли по причине сильного тумана. Начало рейса намечалось 4 апреля на 16:20, однако посадка завершилась только в 22:30 — и рейс все равно отменили.

Также самолет авиакомпании United Airlines вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за забывчивости одного пилота. Оказалось, что он оставил дома паспорт. Воздушное судно вылетело из Лос-Анджелеса в Шанхай, но над Тихим океаном выяснилось, что пилот забыл документы. Остальные члены экипажа паспорта взяли.