Самарские врачи вылечили от COVID-19 месячного ребёнка

https://static.news.ru/photo/c57b71a2-a4dd-11ea-85ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Месячный ребёнок, перенёсший коронавирусную инфекцию, 2 июня был выписан из Самарской областной детской инфекционной больницы.

Об этом сообщает Минздрав Самарской области. По информации медиков, новорождённый мальчик заразился коронавирусом от родственников, болезнь также выявили у его матери. Медики на одном из этапов лечения оценивали состояние младенца как среднетяжёлое, однако дыхательная аппаратура маленькому пациенту не потребовалась. В настоящий момент и ребёнок, и мать чувствуют себя хорошо.

По данным главврача больницы Сергея Китайчика, в детском отделении в настоящий момент остаются 20 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Ни у кого из них заболевание не протекает в тяжёлой форме.

За всё время пандемии в Самарской области выявлено 2724 случая COVID-19 при 22 летальных исходах, 1072 человека выздоровели.

Как передавал NEWS.ru, уже в середине мая Самарская область по показателю свободного коечного фонда приблизилась к нормативу, необходимому для перехода на первый этап снятия ограничений.