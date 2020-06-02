Самарские врачи вылечили от COVID-19 месячного ребёнка

Месячный ребёнок, перенёсший коронавирусную инфекцию, 2 июня был выписан из Самарской областной детской инфекционной больницы.
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По данным главврача больницы Сергея Китайчика, в детском отделении в настоящий момент остаются 20 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Ни у кого из них заболевание не протекает в тяжёлой форме.
За всё время пандемии в Самарской области выявлено 2724 случая COVID-19 при 22 летальных исходах, 1072 человека выздоровели.
Как передавал NEWS.ru, уже в середине мая Самарская область по показателю свободного коечного фонда приблизилась к нормативу, необходимому для перехода на первый этап снятия ограничений.
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