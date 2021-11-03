Самарская область возобновит режим рабочих дней после 7 ноября

Самарская область не стала продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября, однако, предприятия и учреждения возобновят работу с некоторым ограничениями, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решение о возобновлении рабочего режима было принято на заседании областного оперштаба. Концертные залы и кинотеатры смогут принимать посетителей при условии 50%-ной заполняемости залов. Такой же показатель предусмотрен для спортивных мероприятий.

Попасть в учреждения культуры и спорта можно будет только при наличии QR-кодов либо с ПЦР-тестом, сделанным не позднее, чем за 72 часа до посещения. Система QR-кодов также действует для посещения продовольственных магазинов площадью более двух тысяч квадратных метров, магазинов с непродовольственными товарами, ресторанов и кафе. Заведения общепита закрыты на ночь, с 23:00 до 6:00 они могут работать только на доставку.

Отменены ограничения для жителей региона старше 65 лет, привитых или переболевших коронавирусом. Жителям области старше 60 лет, не прошедшим вакцинирование, необходимо соблюдать самоизоляцию.

О выборе формата обучения в школах и учреждениях среднего профобразования оперативные штабы муниципалитетов принимают решения сами.

Ранее власти Санкт-Петербурга приняли решение не продлевать режим нерабочих дней в регионе после 7 ноября. С 8 ноября в Петербурге запрещена ночная работа предприятий общественного питания, кинотеатров, цирков, концертных залов и других организаций исполнительских искусств, объектов развлечения и досуга, аквапарков и океанариумов, зоопарков, ледовых катков и аттракционов.