Названа настоящая причина сообщений об отставке Залужного

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Информация о возможной отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного свидетельствует о внутривидовой борьбе в стране, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости. По его мнению, это свидетельствует об отсутствии единства внутри украинской армии.

Это говорит только об одном — в друзьях согласия уже нет, все. То, что освободили Залужного, ну, другого поставят. Я не думаю, что это сильно изменит характер проведения боевых действий и всех других действий. Но, тем не менее, это знак, который говорит о том, что там сейчас идет внутривидовая борьба, которая всегда приводит к потерям там же, — заявил Сальдо.

Губернатор также подчеркнул, что эти сообщения могут вызвать дополнительное разбалансирование в военных силах на Украине. Он предупредил, что конфликты и соперничество между членами военного управления могут ослабить действия ВСУ.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не увольнял Залужного. До этого с опровержением выступило Министерство обороны страны.

Информация о том, что Зеленский отправил в отставку Залужного, появилась вечером 29 января. Украинские СМИ писали, что официального указа пока нет. В качестве нового главкома называли шефа военной разведки Кирилла Буданова.