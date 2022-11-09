Сальдо подтвердил гибель Стремоусова в ДТП под Херсоном

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию о гибели своего заместителя Кирилла Стремоусова в результате ДТП. В своем видеообращении в Telegram он выразил сожаление о произошедшем и пообещал позаботиться о членах его семьи.

Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП. <...> Он многодетный отец — у него пятеро детей и должен в скором времени родиться шестой. Конечно же мы позаботимся обо всех них, но Кирилла, к сожалению, уже не вернуть, — сказал Сальдо.

Ранее сегодня украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что Стремоусов погиб в ДТП. Информацию также подтвердил источник Telegram-канала Readovka. В Минздраве Херсонской области также подтвердили, что замглавы региона Кирилл Стремоусов попал в ДТП. Однако министр здравоохранения области Вадим Ильмиев отметил, что в ведомстве выясняют его состояние. Факт гибели политика пока не установлен, добавил Ильмиев.

До этого Стремоусов заявил, что около 80 тысяч человек были эвакуированы из Херсонской области в целях безопасности. Он добавил, что сам на данный момент находится в Херсоне. Стремоусов до этого отметил, что российские войска могут покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Город находится на правом берегу реки.