Сальдо отреагировал на сообщения о высадке ВСУ на левый берег Днепра Сальдо назвал ложью сообщения о высадке ВСУ на левый берег Днепра

Фото: Министерства обороны Украины

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг данные о высадке военнослужащих ВСУ на левый берег Днепра и создании там плацдарма. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что всю левобережную часть региона контролируют российские войска, а сообщения о плацдармах являются частью информационной войны для деморализации населения.

Официально заявляю, что по состоянию на 23 апреля никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Алешек, а также и в любых других местах на левобережной части Херсонской области или на Кинбурнской косе нет и не было. Наши военные полностью контролируют территорию, — написал Сальдо.

Данные о том, что украинским военным удалось закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области ранее распространил американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на публикации блогеров. Аналитики ISW заявили, что ВСУ могли занять позиции к северу от города Алешки, расположенного в семи километрах от Херсона, и продвинуться к северной окраине города на трассе E97.

Ранее Сальдо сообщил о намерении освободить правобережную часть региона. По его словам, Россия поднимается на новую ступень военно-промышленного производства, а ее превосходство в технике и вооружениях увеличивается.