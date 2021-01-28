Сахалинскому депутату грозит исключение из КПРФ за мат в TikTok

https://static.news.ru/photo/e392aa98-615c-11eb-b69b-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

На Сахалине депутата собрания Томаринского городского округа Сергея Булатова могут исключить из КПРФ за публикацию в TikTok роликов с ненормативной лексикой.

Видео, на которых депутат в присутствии несовершеннолетних поёт песни с матерными словам, в настоящее время уже удалены из соцсети. Однако ранее они попали в поле зрения Центра управления регионом Сахалинской области, который попросил полицию и прокуратуру провести проверку.

Первый секретарь обкома КПРФ в регионе Павел Ашихмин, пояснил РИА Новости, что поступок Булатова пока оставлен на рассмотрение местного отделения партии. С учётом его объяснений и предыдущей деятельности будет принято решение о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

Он добавил, что поведение депутат является неэтичным и недостойным члена КПРФ, оно может повлечь исключение из рядов партии.

Ранее NEWS.ru писал, что доктор биологических наук и известный телеведущий Николай Дроздов создал аккаунт в TikTok. На него уже подписались около 26 тысяч пользователей. Дроздов пообещал, что контент будет добрым.