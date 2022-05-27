Рязанским молодоженам запретили разбрасывать монеты и крупу перед ЗАГСом

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Рязанской области установили новый регламент для торжественной церемонии регистрации брака: теперь молодоженам нельзя разбрасывать перед входом в ЗАГС монеты, лепестки, крупу и прочие предметы. Это правило также распространяется на территорию внутри учреждения, пишет «МК в Рязани».

Время регистрации выбирают молодожены. В помещении ЗАГСа, где проводится регистрация брака, должны быть элементы государственной символики. На церемонии допускается наличие определенного количества гостей, которое зависит от вместимости зала, музыкальное сопровождение и съемка, — сообщает издание.

При этом молодожены должны прибыть на место проведения церемонии за 15 минут до ее начала. Им запретили находиться в ЗАГСе в верхней одежде, проносить крупногабаритные предметы внутрь учреждения, а также курить, распивать алкоголь и находится в состоянии опьянения. Также молодоженам нельзя громко разговаривать и перемещаться внутри ЗАГСа во время проведения церемонии за исключением экстренных случаев.

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