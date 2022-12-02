Рязанец вернул сгоревшие при пожаре 1,5 млн рублей

Сотрудники банка помогли жителю Рязанской области вернуть более полутора миллионов рублей, которые серьезно пострадали во время пожара, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Банка России. Мужчина предоставил специалистам 307 пятитысячных купюр, которые практически рассыпались в руках. Сотрудники отделения смогли склеить банкноты и обменять их на новые.

В Центробанке России сообщили, что для возмещения поврежденных банкнот важно, чтобы на них сохранилось не менее 55% площади денежного знака. ЦБ принимает решение о возмещении после проведения экспертизы. Деньги могут как выдать наличными, так и зачислить на счет.

Начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка Наталья Позднышева ранее рассказала, что в случае обнаружения фальшивой купюры гражданам следует незамедлительно отнести ее в отделение полиции или ближайший банк. При этом она предупредила о необходимости внимательно проверять полученные купюры. Она также отметила, что подделка будет изъята без компенсации ее стоимости владельцу. Также эксперт призвала избегать обмена валюты в подозрительных пунктах.