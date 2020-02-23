https://static.news.ru/photo/2821e4fe-5613-11ea-8f4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: rostov.sledcom.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал уволить директора азовского филиала газораспределительной организации после случившегося взрыва газа в жилом доме.

В причинах произошедшего в Азове разбираются следственные органы. Но уже до их выводов ясно одно — непростительно долгой была реакция на заявки жителей. Потребовал незамедлительно уволить руководителя азовского филиала газораспределительной организации, — написал Голубев в воскресенье на своей странице в Instagram.

ЧП произошло в городе Азов в одном из домов на улице Павлова утром 22 февраля. Сначала прогремел взрыв, за ним последовал пожар. В результате случившегося погибли два человека, один был госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и устанавливает детали инцидента.

Семьи погибших получат выплаты в размере 1 млн рублей. Пострадавшим региональные власти перечислят по 400 тысяч рублей, писал NEWS.ru.