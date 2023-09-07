Ростовский губернатор сообщил о повреждении двухэтажного дома в Батайске

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

В центре Батайска Ростовской области получил повреждения нежилой двухэтажный дом, сообщил в Telegram губернатор региона Василий Голубев. По предварительным данным, пострадавших нет. На место происшествия выехал глава горадминистрации Роман Волошин.

Специалисты устанавливают причины повреждения гостевого нежилого двухэтажного дома в центре Батайска. На месте работают все службы, глава администрации города. Пострадавших нет, — написал Голубев.

Как сообщал ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей, ночью в Батайске были слышны несколько взрывов. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ночь на 7 сентября предотвратили попытку атаки ВСУ тремя беспилотными летательными аппаратами. Два беспилотника были сбиты в Ростовской области, один — в Подмосковье. До этого Голубев также сообщил, что средства ПВО сбили в небе над городом два беспилотных летательных аппарата. По его словам, в результате происшествия один человек получил легкие повреждения.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны в ночь на 7 сентября сбили беспилотник в Раменском городском округе Московской области. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, по предварительной информации, нет.