Консорциум госкорпорации «Ростех» и группы ВИС получил право построить мост через реку Лену в Якутии. Затраты на проект предварительно оценили в 77,9 миллиарда рублей.
Заявка консорциума оказалась единственной на объявленных в декабре торгах, 17 января «Ростех» и ВИС официально признали победителями аукциона. В 2020 году подрядчики должны подготовить территорию под строительство и начать проектирование, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Мост длиной более трёх километров соединит берега Лены вблизи Якутска и станет первой круглогодичной переправой. Строить мост начнут в четвертом квартале 2021 года, ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год. Проект стал частью госпрограммы по развитию Дальнего Востока.
Федеральный и республиканский бюджеты закроют две трети расходов на строительство, ещё 29,1 миллиарда рублей — заёмные средства и вложения инвесторов.
Как писал NEWS.ru, Росавтодор одобрил идею построить автомобильный мост под Якутском.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен