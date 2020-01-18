https://static.news.ru/photo/88b5d6ac-39fa-11ea-b713-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха

Консорциум госкорпорации «Ростех» и группы ВИС получил право построить мост через реку Лену в Якутии. Затраты на проект предварительно оценили в 77,9 миллиарда рублей.

Заявка консорциума оказалась единственной на объявленных в декабре торгах, 17 января «Ростех» и ВИС официально признали победителями аукциона. В 2020 году подрядчики должны подготовить территорию под строительство и начать проектирование, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Мост длиной более трёх километров соединит берега Лены вблизи Якутска и станет первой круглогодичной переправой. Строить мост начнут в четвертом квартале 2021 года, ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год. Проект стал частью госпрограммы по развитию Дальнего Востока.

Федеральный и республиканский бюджеты закроют две трети расходов на строительство, ещё 29,1 миллиарда рублей — заёмные средства и вложения инвесторов.

Как писал NEWS.ru, Росавтодор одобрил идею построить автомобильный мост под Якутском.