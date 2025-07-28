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28 июля 2025 в 18:29

Россиянка устроила «эротическое шоу» на крыше автомобиля

Голая женщина на крыше машины парализовала движение в Солнечногорске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Солнечногорске обнаженная женщина забралась на крышу автомобиля и парализовала движение транспорта. Она выкрикивала в адрес прохожих матерные слова, чем привлекла внимание сотрудника отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

Незамедлительно среагировав, сотрудник вневедомственной охраны вместе с полицейским снял женщину с крыши автомобиля. По данному факту проводится проверка, — добавили в ведомстве.

Ранее в Тверской области женщина избила сожителя кочергой. Причиной стал бытовой конфликт. В результате 39-летний пострадавший отделался незначительными травмами головы. Против россиянки завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

До этого 34-летняя жительница Волгоградской области нанесла осколком стеклянной крышки от сковородки своему возлюбленному — 42-летнему водителю — ранение в ногу, повредив артерию, в результате чего мужчина истек кровью и скончался. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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