Россиянка может сесть в тюрьму за секс с сыном-школьником Mash: жительнице Белгородской области грозит тюремный срок за секс с сыном

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Белгородской области 41-летняя безработная женщина несколько раз занималась сексом с сыном-подростком, сообщает Telegram-канал Mash. Школьник рассказал о пережитом опыте друзьям, в отношении родительницы возбуждено уголовное дело.

Первый половой акт между матерью и сыном произошел, когда женщина вернулась домой пьяной и перепутала мальчика с супругом. Как пишет канал, школьник не стал сопротивляться приставаниям, и впоследствии сын и мать продолжили тайно контактировать, скрывая происходящее от отца.

Подросток, не стесняясь, рассказывал о происходящем сверстникам, однако вскоре информация дошла до инспектора ОВД, работающего в подразделении по делам несовершеннолетних. После этого в отношении женщины возбудили уголовное дело: ей грозит до четырех лет тюрьмы. Сейчас родительница находится под подпиской о невыезде и дожидается суда.

Ранее девятилетняя девочка подбросила в МФЦ Донского района Москвы записку с просьбой защитить ее от насильника-отчима. В ней она написала, что дома ее насилует возлюбленный мамы, а она об этом не знает.