Россиянина приговорили к 13,5 годам колонии за убийство вилкой Суд приговорил саратовца к 13,5 годам колонии за убийство сожительницы вилкой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Саратове суд приговорил 34-летнего мужчину к 13,5 годам колонии строгого режима за убийство сожительницы с помощью вилки, сообщается на сайте регионального управления СКР. Отмечается, что вердикт в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено ночью 22 марта. Мужчина, находившийся в состоянии опьянения, «из-за внезапно возникших неприязненных отношений» избил 45-летнюю сожительницу сначала кулаками, а затем стал наносить ей удары вилкой, в том числе в шею.

Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Тело женщины обнаружил ее сын, который и сообщил в полицию. Как установили судмедэксперты, причиной смерти стала тупая травма шеи.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге убили порноактрису Анастасию Гришман. Ее тело с множественными ножевыми ранениями нашли сотрудники экстренных служб 10 августа. В убийстве заподозрили 24-летнего сожителя девушки Дмитрия, который также являлся ее партнером по съемкам. Его задержали.