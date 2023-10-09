Россиянин попал под поезд в Приморье, отряхнулся и пошел дальше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Приморья сбил поезд на железнодорожном переезде в Смоляниново. Кадры инцидента публикует Telegram-канал «Новости Приморья | Владивосток». На них видно, как мужчина идет в сторону путей, в этот момент его сбивает локомотив. Он падает, но встает, отряхается и уходит с места происшествия.

По данным канала, после происшествия поезд остановился, машинист пытался догнать пострадавшего, но того и след простыл.

Ранее сообщалось о гибели мужчины под электричкой на станции Кокошкино в Новой Москве. Погибшему было 36 лет. Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте и скончался на месте от полученных травм.

Днем ранее электричка в Санкт-Петербурге насмерть сбила мужчину в наушниках. Он не услышал предупредительных сигналов из-за громкой музыки. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи.

В Алтайском крае за день до этого товарный поезд сбил 16-летнего подростка. К счастью, подросток стался жив, его доставили в больницу. По данным экстренных служб, происшествию предшествовало неправомерное поведение несовершеннолетнего, связанное с выходом в габарит следования поезда. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.