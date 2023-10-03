Электричка насмерть сбила мужчину в Новой Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Электричка насмерть сбила мужчину на станции Кокошкино в Новой Москве, сообщает MK.RU. Личность погибшего установлена, ему было 36 лет. По данным издания, инцидент произошел в 10:30.

Газета отмечает, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте и скончался на месте от полученных травм.

Ранее электричка в Санкт-Петербурге насмерть сбила мужчину в наушниках, который не услышал предупредительных сигналов из-за громкой музыки. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи.

Инцидент произошел 1 октября в Санкт-Петербурге: мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте возле станции Пискарёвка. Сообщается, что машинист электрички подавал звуковые и световые оповещения, а также применил экстренное торможение. Переходя пути, нарушитель решил не снимать наушники и ничего не услышал из-за громкой музыки, и наезда избежать не удалось.

До этого пассажирка московского метро упала под поезд на станции «Улица 1905 года». Женщина погибла на месте от травм, несовместимых с жизнью. Движение на Таганско-Краснопресненской линии от «Октябрьского Поля» до «Баррикадной» в связи с инцидентом было временно приостановлено.