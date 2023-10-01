На Алтае товарный поезд ночью сбил подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Товарный поезд в Алтайском крае сбил 16-летнего подростка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. ЧП произошло в ночь на 1 октября. Юноша остался жив и доставлен в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Происшествию предшествовало неправомерное поведение несовершеннолетнего, связанное с выходом в габарит следования поезда. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь, — сообщили в прокуратуре.

Ранее в подмосковном Раменском 49-летняя женщина погибла за рулем авто на железнодорожном переезде при столкновении с поездом. ДТП произошло на нерегулируемом переезде Кузяево. У машины заглох мотор прямо на железной дороге. 19 августа грузовой поезд сбил 12-летнюю девочку в Кемеровской области. Она скончалась от полученных травм.

В июле на станции Грязи-Воронежские в Липецкой области под поезд попал мужчина с двухлетним ребенком. Они выжили, но получили травмы и были доставлены в больницу.

До этого под Краснодаром поезд насмерть сбил девятиклассницу. ЧП произошло на перегоне Протока — Себедахово. Грузовой поезд наехал на школьницу, хотя до этого подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение.