Мужчина с двухлетним ребенком на руках попал под поезд в Липецкой области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина с двухлетним ребенком на руках попал под поезд на станции «Грязи-Воронежские» в городе Грязи Липецкой область, сообщает Telegram-канал «360». На видео с места происшествия видно, как мужчина в последний момент пытается отпрыгнуть от идущего состава, но не успевает и падает, а ребенок вылетает из его рук на платформу.

По информации канала, мужчина и ребенок выжили, их госпитали с различными травмами. Проводится доследственная поверка.

Ранее пассажир московского метро упал с платформы под поезд на станции метро «Каширская». Мужчина выжил - рабочие сразу отключили напряжение контактного рельса. На некоторое время движение на юге зеленой ветки приостановилось.

В мае в столичном метро на станции «Белорусская» на рельсах оказались сразу два пассажира. Первым с платформы упал нетрезвый мужчина, на помощь ему пришел очевидец, который прыгнул на рельсы следом и стал сигнализировать приближающемуся поезду, чтобы тот остановился. Приехавшая скорая госпитализировала нетрезвого мужчину, у которого было все лицо в крови.