Поезд насмерть сбил ребенка в Кузбассе Грузовой поезд насмерть сбил 12-летнюю девочку у станции Егозово в Кузбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грузовой поезд сбил 12-летнюю девочку в Кемеровской области. Она скончалась от полученных травм, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По факту случившегося проводится прокурорская проверка.

Трагедия произошла днем 19 августа в районе станции Егозово Западно-Сибирской железной дороги в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе Кемеровской области.

Беловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на станции Грязи-Воронежские в городе Грязи Липецкой области под поезд попал мужчина с двухлетним ребенком. Они выжили, но получили травмы и были доставлены в больницу.

В июле пассажир московского метро упал с платформы под поезд на станции метро «Каширская». Рабочие сразу отключили напряжение контактного рельса, мужчина выжил. На некоторое время движение на зеленой ветке было приостановлено.