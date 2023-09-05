Опубликовано видео с места наезда поезда на автомобиль с женщиной за рулем В Подмосковье поезд сбил автомобиль с женщиной за рулем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Женщина погибла за рулем авто на железнодорожном переезде в подмосковном Раменском, передает «Раменское 24». ДТП произошло на нерегулируемом переезде Кузяево. По данным издания, у машины заглох мотор на переезде.

Сообщество «Раменское | Жуковский» в соцсети «Вконтакте» уточняет, что за рулем находилась 49-летняя женщина, жительница рабочего поселка Октябрьский. Переезд не был оснащен шлагбаумом.

По данным РИАМО, машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось из-за короткой дистанции. Среди пассажиров пострадавших нет. Людей высадили из вагонов, и они смогли продолжить маршрут с остановочного пункта Кузяево.

На участке Гжель-Куровская сейчас ограничено движение. В 16:18 Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» опубликовал видео с извлечением авто из-под локомотива. К текущему моменту машину убрали с рельсов.

27 июля смертельное столкновение легкового автомобиля с поездом произошло на Ставрополье. На железнодорожном переезде, проходящем через 28-й километр автодороги Солдато-Александровское — Андреевский — Георгиевск (хутор Новомихайловский), водитель автомобиля «Лада Гранта» проигнорировал запрещающий сигнал семафора, выехал на пути, где произошло столкновение с локомотивом. Погиб 30-летний водитель машины и его 65-летняя мать.