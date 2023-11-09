Уфимец украл тапки за 45 тысяч рублей и попал на видео Уфимец украл тапочки за 45 тысяч рублей в аэропорту Санкт-Петербурга

Фото: МВД России

Турист из Уфы украл дорогостоящие меховые тапочки в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга, его действия попали в объективы камер наблюдения, сообщает управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 («Кража») УК РФ, предусматривающее наказание в виде лишения свободы до двух лет.

По данным ведомства, уфимец украл тапочки из натурального меха бобра и соболя, стоимость которых составляет не менее 45 тысяч рублей. На опубликованных видеокадрах видно, как мужчина с бутылкой в руках подходит к стеллажу и, убедившись, что на него не смотрят, берет тапки и уходит.

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